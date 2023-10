Esercito | 80 terroristi trovati in Israele nella notte

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Questa mattina presto le Forze di difesa israeliane hanno reso noto che circa 80sono statinel Paese durante la, mentre i combattimenti sono continuati in sei località lungo ...

Le forze armate israeliane continuano a bombardare Gaza. Catturati 80 palestinesi in Israele. L'Iran nega il coinvolgimento negli attentati di sabato. L'esercito israeliano sta radunando truppe e tank lungo il confine con la Striscia di Gaza.

Massiccio attacco di Hamas contro Israele: migliaia di missili lanciati da Gaza e irruzioni militari - Aggiornamento del 08 Ottobre delle ore 08:14 - Aggiornamento del 08 Ottobre delle ore 08:14 RaiNews

In Israele, sono stati liberati alcuni ostaggi che erano tenuti in una casa a Ofakim, al confine con Gaza, e nell’operazione i soldati israeliani hanno ucciso «10 terroristi» ma anche alcuni civili.Questa mattina presto le Forze di difesa israeliane hanno reso noto che circa 80 terroristi sono stati trovati nel Paese durante la notte, mentre i combattimenti sono continuati in sei località lungo ...