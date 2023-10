Escalation | portaerei ed effetti sull’Italia L’attacco a Israele visto da Katulis Mei

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 ottobre 2023)sotto attacco, cosa succede ora? Giorgio Rutelli intervista Brian(senior fellow e vice president of policy del Middle East Institute). L’esperto spiega quali sono le opzioni per Netanyahu, cosa vuol dire l’arrivo dellaamericana nella regione, il ruolo dell’Iran negli attacchi dei terroristi di Hamas, il futuro delle trattative trae Arabia Saudita, e un “giocatore” che dice di giocare un ruolo attivo nella regione ma che non vuole sporcarsi le mani: la Cina. Il colloquio si chiude sugliche il conflitto avrà per l’Italia e per il corridoio India-Medioriente-Mediterraneo