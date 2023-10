Ero al concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona | è stato un viaggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) di Francesca Carone La musica è mistero. E’ incanto che rischiara emozioni sopite e ridesta nostalgie antiche. La musica aggiunge sempre. Non toglie mai. Crea immagini. Rincorre e cattura i sogni dell’anima. Li accarezza rendendoli veri. Chi ha il coraggio di perdersi nella musica, spesso ritrova il suo spazio e il suo tempo nelle mille emozioni oscurate e nascoste dalla quotidianità. E’ quello che fanno i “poeti della musica” prendendo per mano lo spettatore in unfatto di emozioni e magia. E’ quello che ha fattodurante ilpresso l’Arena di, accompagnando gli spettatori in un incantevole, sorvolando insieme a loro mondi lontani fatti di musica e bellezza. Assistere ad un suoè un’esperienza. E non come quella ...