Equitazione | l’Italia è terza in Coppa delle Nazioni | staccato il pass per le Olimpiadi

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Boekelo – Arriva la splendida qualificazione deldell’nella recente ‘FEI Eventing Nations Cup Series’. Gli Azzurri volano a Parigi 2024 grazie alla conquista del terzo posto in competizione. Lo fanno alle spalle di Francia e Belgio (già qualificate). Come riporta la nota di fise.it ‘Gli Azzurri erano tuttavia certi della qualifica già prima di affrontare il CCIO4*-NC-L di Boekelo nel quale sono scesi in campo con una squadra composta da Umberto Riva con Falconn Sunheup Z (40.60 pn), dal Graduato dell’Esercito Italiano Giovanni Ugolotti con Billy Hennessy (59.40 pn), Paolo Torlonia con ESI Bethany Bay (72.30 pn) e dall’AssistenteFiamme Azzurre Evelina Bertoli con Quick Joe (el.) chiudendo con 172.30 punti negativi (10° posto). Umberto Riva e Falconn Sunheup Z sono stati il migliore binomio italiano in gara ...