Emma Bonino rivelazione sulla malattia a Belve «Sono guarita dal tumore dopo 8 anni» VIDEO

(Di lunedì 9 ottobre 2023)ottodalla diagnosi, dalle conseguenti cure e dai necessari trattamenti,rivela, durante l’intervista rilasciata a, di esseredal. La terza puntata del programma di Francesca Fagnani con ospite la figura politica, icona di una particolare era della storia del partito Radicale, andrà in onda il 10 ottobre, in prima serata su Rai2....

A raccontarsi a Belve, programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 , è stata. La puntata, in onda martedì 10 ottobre in prima serata, ha visto tra gli intervistati anche Federico Fashion Style e Stefania Nobile . Tornando alla, l'intervista ha attraversato ...Davanti a séha ancora tante battaglie da affrontare. Ora più di prima la storica leader radicale può rispondere con forza a chi le ha rinfacciato negli anni di aver avuto fin troppa ambizione politica,...

Emma Bonino a Belve: «Il tumore al polmone se n'è andato, dopo 8 anni sono guarita» ilmessaggero.it

Emma Bonino a Belve: "Sono guarita dal tumore" - Video Adnkronos

Emma Bonino ospite a Belve domani sera dà una bella notizia: "Sono guarita dal tumore" Domani sera tornerà in onda su Rai Due Francesca Fagnani con la ...I nuovi sondaggi politici dell'istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli fanno riferimento alle intenzioni di voto degli italiani nel mese di ottobre. Il Partito democratico è la forza politica che ha racco ...