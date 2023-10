Emma Bonino guarita dal tumore al polmone dopo 8 anni di terapie

'Sono guarita dal tumore'. E' quanto ha annunciato la senatriceintervistata a Belve su Raidue. 'Le sembra un reato che le donne abbiano un'ambizione - ha detto la parlamentare nelle anticipazioni della puntata di domani, rispondendo a una domanda ...In base alle anticipazioni ospiti della puntata saranno Stefania Nobile, Federico Fashion Style e dulcis in fundo. Proprio quest'ultima, come riportato dal portale televisivo DavideMaggio.

Emma Bonino a Belve: "Sono guarita dal tumore" - Video Adnkronos

Emma Bonino, la rivelazione a Belve: «Sono guarita dal tumore» - Il video Open

Nella prossima puntata di "Belve" Francesca Fagnani accoglierà in studio Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, Federico Fashion Style e Emma Bonino. Ed è proprio sull'esponente di +Europa che, ...«Sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato». Lo ha annunciato Emma Bonino ...