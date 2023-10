Emma Bonino a Belve | «Sono guarita dal tumore»

(Di lunedì 9 ottobre 2023)e Fagnani (Us Fremantle, ph Stefania Casellato)si racconta a(domani sera su Rai2 insieme a Federico Fashion Style e Stefania Nobile) e lo fa condividendo una bella notizia ossia la sua guarigione dal. L’intervista parte dall’infanzia trascorsa con la famiglia contadina nella campagna piemontese, per poi approfondire la vocazione politica nata dall’esperienza traumatica dell’aborto che la porta a militare nel partito Radicale e arriva fino ai giorni nostri. Quando Francesca Fagnani ricorda allache molti le hanno rinfacciato una certa ambizione politica lei risponde: “Le sembra un reato che le donne abbiano un’ambizione?andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a lungo…anzi, vi voglio ...

La senatrice ospite di Francesca Fagnani su Rai2 in un'anticipazione della puntata di martedì inedita a Belve 2023, le scelte, la vita privata, la delusione per Pannella e una bellissima notizia: "Sono guarita dal tumore". Un ritratto a tutto tondo della senatrice in prima serata

