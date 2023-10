Emilia-Romagna | Vicino Rimini esiste il paradiso del tartufo! | la testimonianza della TikToker sull' imperdibile sagra

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 9 ottobre 2023), a un'ora daun vero e propriodel tartufo: ecco la fierasecondo ladi unaIl tartufo è uno dei tesori gastronomici più prelibati e desiderati al mondo, noto per il suo aroma ricco e la sua texture unica. Questo fungo sotterraneo è altamente apprezzato ed è spesso chiamato "il diamantecucina" a causa del suo valore esua complessità di sapore. Esso cresce sotto terra, spesso in simbiosi con le radici degli alberi, come quercia, nocciolo e castagno. La sua maturazione avviene nel sottosuolo, dove trae nutrimento dalle radici. La raccolta di questo prodotto è un'arte, e spesso coinvolge l'uso di cani addestrati o maiali per ...