Elon Musk pensa che SpaceX atterrerà su Marte “entro 4 anni”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nonostante il problema di lancio di aprile,è ancora ottimista sulla capacità didi arrivare suha ancora in mente di andare su. Durante una videoconferenza al Congresso Astronautico Internazionale di Baku, in Azerbaigian, il fondatore e amministratore delegato diha dichiarato di ritenere chepotrebbe effettuare

Per garantirsi una catena di fornitura stabile di tutti gli elementi necessari per la produzione degli accumulatori, l'azienda diaveva iniziato a costruire in Texas (Robstown) una ...E' la segnalazione della piattaforma ai suoi utenti, accompagnata da una dichiarazione di. "La posizione di Khamenei è chiara, il suo obiettivo è l'eliminazione di Israele e non sostenere ...

Intesa Sanpaolo investe in SpaceX, la società spaziale di Musk Forbes Italia

23andMe, i dati genetici di Elon Musk e Mark Zuckerberg sono in vendita sul dark web WIRED Italia

Un gruppo di hacker ha messo in vendita sul dark web i dati genetici dei clienti di 23andMe, tra cui anche Mark Zuckerberg e Elon Musk.Un incendio divora il carico di Tesla Model Y in Turchia. Secondo le testimonianze sarebbe partito da un’auto elettrica ...