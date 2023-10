Elodie e Diletta Leotta | amiche inseparabili sul lago di Como Il vestito low cost della conduttrice sportiva è già sold out

Leotta: domenica pomeriggio con le amiche " Sunday girls ", ha scritto la Leotta come ... Come in tanti hanno notato, tra le presenti all'incontro anche, la celebre cantante e compagna ...... durante l'estate dello stesso anno, grazie ad un'amica in comune ,Leotta . Da quel ..., dunque, sembrava essere finalmente riuscita a lasciarsi alle spalle la dolorosa rottura con ...

Elodie e Diletta Leotta, amiche inseparabili sul lago di Como. Il vestito low cost della conduttrice sportiva leggo.it

Elodie e Diletta Leotta insieme: "Battile" Corriere dello Sport

Diletta Leotta ha trascorso la domenica sul Lago di Como con la piccola Aria e le amiche. Dopo aver lavorato sabato sera, ha detto no ai tacchi e ha sfoggiato un paio di adorabili mocassini griffati.Elodie e Diletta Leotta sono diventate amiche inseparabili. Dopo la loro avventura a Celebrity Hunted in coppia, dove dovevano nascondersi dai cacciatori, la bionda e la mora hanno iniziato a legare ...