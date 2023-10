Elodie | confessione cruda e diretta su quello che è accaduto | “Violenza in casa” | Purtroppo è successo

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 9 ottobre 2023), confessa la verità sui terribili abusi: senza pietà “in”. Il racconto è agghiacciante. La Di Patrizi, conosciuta semplicemente come, è una delle cantanti che al momento sta riscuotendo sempre piùnel panorama musicale nazionale. Amata da chiunque per il suo stile aggressivo, ma anche per l’estrema sensibilità che ha dimostrato in diverse occasioni. Nasce il 3 maggio del 1990 a Roma da una famiglia complicata. Fin dalla tenera età,si rapporta con la disfunzionalità e la tossicità dei suoi parenti. Cresce nella rabbia, come lei stessa dichiara durante un’intervista rilasciata al Corriere della sera. “Ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo” sono le parole della pop star italiana che arriva ad intraprendere una ...