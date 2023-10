Elisabetta Gregoraci | il look mostrato sui social non è piaciuto ai follower

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ildiè stato oggetto di discussioni recenti. In uno dei suoi più recenti post su Instagram, la showgirl ha condiviso delle immagini che la ritraggono durante una cena a Montecarlo, indossando una maglietta trasparente. Questa maglietta, però, non è piaciuta ai suoicelestiale Questa scelta di abbigliamento non ha L'articolo