Elio Servo nuovo opinionista di Uomini e Donne? Parla lui | ecco che ha detto

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 9 ottobre 2023), discusso ex cavaliere di, ha rilasciato un’intervista su Lollo Magazine in cui hato della sua esperienza all’interno del talk show di Maria De Filippi. Il cavaliere ha recentemente lasciato il parterre, asserendo che all’interno del programma sia davvero difficile trovare l’amore. A distanza di un po’ di settimane, però, è intervenuto affermando che avrebbe piacere a tornare in trasmissione, ma in vesti del tutto diverse. La confessione spiazzante disuNel corso di una recente intervista,hato del suo percorso a. A tal proposito, hache ...