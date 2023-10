Elezioni Villaricca Campanile incontra Conte al “Firma Day”

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023): Dal Presidente Giuseppeparole di incoraggiamento e sostegno per la nostra Coalizione Ieri ho avuto il piacere dire il Presidente del M5S Giuseppenella sua tappa a Napoli per il “Day” per la proposta di legge sul salario minimo. Insieme a Foggia,è l’unico comune del Sud interessato alla elezione del Sindaco nella nella tornata del 22/23 ottobre prossimi. La sessione elettorale è dedicata ai comuni già commissariati per infiltrazioni mafiose e camorristiche. In tutti e due i comuni si sta sperimentando una unità politica del centro sinistra, dopo le divisioni delle ultime politiche. Il Presidenteci ha rivolto parole di grande incoraggiamento. ...