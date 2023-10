Elezioni tedesche | doccia fredda per Scholz | vincono i Conservatori 37% | sfonda la destra

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sonomolto amare per il cancelliere tedesco Olafquelle di domenica nei lander della Baviera e dell’Assia, che coinvolgono circa il 20% dell’elettorato nazionale. A trionfare sono infatti i Cristiano sociali della Cdu/Csu, con lo sdoganamento definitivo dellaestrema, l’Afd, che ottiene importanti risultati in entrambe le regioni tra il 15 e il 16,5%., crolla la Spd diIl voto segna anche un’importante tappa in vista del voto del 2025: le attuali proiezioni danno l’ex partito di Angela Merkel in netto vantaggio ma a preoccupare la Spd è soprattutto il risultato dei liberali, alleati di governo nella “coalizione semaforo”. Lenei due Lander ricchi sono considerate il barometro dell’umore politico dell’intera ...

In Assia, la Cdu ha guadagnato 8,5 punti percentuali rispetto alle precedentistatali. L'... Nell'ultimo test elettorale in Germania prima delle europee e regionalidel giugno prossimo,...... ha definito 'molto deludente' il risultato del suo partito alledi oggi. In vista delle ... in Bassa Sassonia, una delle due cittàdove fu firmata la Pace di Vestfalia. Si trasferisce ...

Germania, i risultati in Baviera e Assia: sfonda l’estrema destra, in crisi il governo Scholz Corriere della Sera

Germania, crolla la Spd alle elezioni in Baviera e Assia. Vince la Cdu/Csu, sfonda l’Afd Sky Tg24

I primi exit poll sulle consultazioni in Assia e Baviera assegnano una chiara vittoria alla CSU. Si rafforza ulteriormente l'estrema destra di AfD ...La Germania ha siglato un accordo-modello con il Kenya per accogliere 250 mila kenioti, formarli e impiegarli nelle aziende in crisi di manodopera. Ciò significa capovolgere del tutto la logica che so ...