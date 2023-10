Elezioni Lussemburgo | Bettel governerà ancora?  

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Si sono tenute lein. Il governo di coalizione del primo ministro liberale lussemburghese Xavierha perso la maggioranza parlamentare nellegenerali, che hanno visto la sconfitta anche dei Verdi. Ciò lascia la strada aperta al partito più grande, il partito conservatore cristiano-sociale popolare (CSV).: in vantaggio il CVS

A pesare sul risultato delleinanche il risultato ottenuto dall'estrema destra del partito Alternative Democratic Reform (ADR) che si appresta a diventare il quarto partito del ...Ilsi è spostato a destra allenazionali di domenica 8 ottobre, che hanno anche rappresentato un test per le prossime europee di giugno 2024. Per saperne di più EUROPA DEL SUD ...

