Eleonora Daniele | stop improvviso alla diretta di “Storie Italiane” | ecco perché

Leggi su tvzap

(Di lunedì 9 ottobre 2023) News tv.di “”: cosa è successo – Non è stata una mattinata come le altre quella di oggi, lunedì 9 ottobre 2023, per Rai 1. A partire dalle 9.55 il Primo Canale ha trasmesso, come tutti i giorni,, che è stato interrotto però dopo soli 45 minuti. La ragione?cosa c’è dietro la modifica della programmazione. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “”, il drammatico racconto di Enrica Bonaccorti spiazza tutti Leggi anche:, bellissima notizia per lei: dove la rivedremo, l’indiscrezione Una puntata ...