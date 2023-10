Edoardo Donnamaria a Forum | Oriana Marzoli lo guarda e fa un commento

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 9 ottobre 2023)fa parte (sporadicamente) del cast dianche dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Dopo la rottura con Antonella Fiordelisi, il ragazzo ha ripreso in mano le redini della sua vita, compreso il lavoro.loin TV, nel frattempo, tornata in Italia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.