Ecco quando finisce il caldo Giuliacci | c' è la data

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) In questi giorni ilcontinua a dominare le previsioni meteo. Temperature stabili o in rialzo e giornate soleggiate che ricordano la stagione estiva. Maarriverà, davvero, l'autunno? Secondo il team del colonnello Mario, già dal prossimo weekend lo scenario potrebbe cambiare. Dopo un anticiclone in rinforzo, "il vasto promontorio alto pressorio inizierà a perdere la sua forza". Ma qual è lada segnare in rosso? Come si legge sul sito meteo.it, "a partire dalla giornata di sabato 14 ottobre correnti atlantiche inizieranno a ridurre la vasta area di alta pressione di origine sub-tropicale". Attese, dunque, le prime piogge. "Ci aspettano le prime piogge sulle Alpi e in Liguria e un aumento della nuvolosità sulle regioni del Centro-Nord", scrivono gli esperti. ...