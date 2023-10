Ecco perché il Cnel ha bocciato il salario minimo in Italia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Per essere una sponda al governo di Giorgia Meloni e un calcetto negli stinchi all'opposizione lo è. Anche se Pd, Azione e M5S hanno già assicurato che continueranno a insistere per introdurre il, tanto che ieri hanno organizzato una raccolta firme nelle piazze. Per il momento c'è da mettere agli atti il sostanziale niet delalla proposta avanzata a mezzo legge dai partiti del centro sinistra e dai grillini, incastonato nelle quasi 30 pagine di osservazioni e conclusioni sullegale. Un testo approvato dall'assemblea dell'organismo presieduto da Renato Brunetta, al quale si è opposta la sola Cgil, mentre la Uil si è astenuta. Un piccolo ripasso per mettere a fuoco la questione. Il dibattito politico e sociale sulha ...