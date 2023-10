Ecco chi sono le nuove coppie di Pechino Express 2024

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Le riprese distanno per iniziare e sui canali social ufficiali della produzionestate ora svelate ledi nuovi viaggiatori, che percorreranno la “Rotta dei Dragoni” tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Questa nuova edizione vedrà ancora Costantino della Gherardesca al timone di, ma sarà affiancato da un inviato d’eccezione, oltre che ex concorrente del programma, Gianluca Fru dei The Jackal. Il programma targato Sky Original terrà impegnate leper qualche mese e nella nuova edizione ditornerà sugli schermi per incantare gli spettatori alla scoperta di tre meravigliosi Paesi, Vietnam, Laos e Sri Lanka, la ...