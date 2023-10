Eboli | 13enne picchiata in classe da una coetanea

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Adin provincia di Salerno una ragazzina di 13 anni è stata violentemente aggredita da una suamentre si trovavano in. Per la giovanissima i sanitari hanno prescritto sette giorni di prognosi

