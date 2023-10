E’ sempre Cartabianca | nuova puntata in arrivo | le anticipazioni di martedì 10 ottobre

Leggi su gossipitalia.news

Domani,10, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con "È", il programma Videonews di Bianca Berlinguer Al centro dellai terribili attacchi di Hamas contro Israele che hanno riacceso le tensioni in Medio Oriente: quali saranno gli sviluppi e i risvolti di questa guerra che ha già provocato oltre mille morti? Spazio poi ai temi del dibattito politico, dalla gestione dell'immigrazione agli interventi del governo per affrontare la situazione economica fino alle recenti polemiche tra politica e magistratura. Infine, un approfondimento sul cambiamento climatico dopo un weekend caratterizzato da un caldo anomalo con picchi di oltre 30 gradi in varie regioni italiane.