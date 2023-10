“È il prezzo altissimo…” Fedez | il duro commento di Selvaggia Lucarelli dopo i guai con la salute

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023), arriva l’aspra critical’intervista. Giorni di apprensione per i fan del cantante ricoverato d’urgenza nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica del Fatebenefratelli di Milano.si è infatti sottoposto a due trasfusioni di sangue. Poi, due giorni, un nuovo sanguinamento che però è stato preso in tempo grazie a un’endoscopia senza necessità di ulteriori trasfusioni. Ele dimissioni e il ritorno a casa dai propri affetti, il cantante ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un’intevista per Il Corriere della Sera. L’aspra critica al’intervista. Le dimissioni tanto attese e sperate sono arrivate: finalmente il cantante è potuto fare ritorno a casa accolto dal caldo abbraccio della moglie e dei piccoli Vittoria e ...