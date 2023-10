È guerra in Israele Scontri con Hamas a Gaza | oltre mille morti Massacro al rave party | almeno 260 vittime

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Con il macabro conteggio che ha superato nel pomeriggio di domenica le 700piange i suoi caduti, di ogni età, genere e occupazione : soldati, poliziotti, soccorritori e tanti civili,sotto i razzi o in combattimento con i miliziani di. Emergono nomi, storie e foto che vanno beni gelidi numeri dei bilanci. Sui media dello Stato ebraico particolare impressione ha...

pronto all'offensiva via terra. Il rischio di unaglobalepronto all'offensiva via terra. Il rischio di unaglobale

Le tre lezioni della guerra tra Hamas e Israele Internazionale

Il ministro Urso dice che la guerra tra Hamas e Israele può causare una crisi energetica in Italia Fanpage.it

Uomini armati palestinesi hanno rapito 130 israeliani da Israele alla Striscia di Gaza, compresi bambini e anziani, secondo fonti di Hamas citate da Politico. In risposta, le forze israeliane domenica ...Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Ci sono timori di un'escalation, però stiamo lavorando per impedire che ciò avvenga. Stiamo sostenendo tutte le iniziative" per "evitare che ci sia un allargamento dello sc ...