E’ finita tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano | “Sono successe cose molto gravi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) È stata un’escalation di avvenimenti quella che ha portatoa lasciare l’oramai ex compagno. Le prime avvisaglie social erano arrivate dal profilo della influencer: lei ritratta – in presenza della madre – nel bel mezzo di un trasloco, senza l’ex tronista di Uomini e Donne. Qualcosa stava accadendo. A fugare ogni dubbio propriocon un’Instagram stories, in cui comunica – con un lungo messaggio – di aver posto “la parola fine” alla relazione con il 34enne. I due si erano conosciuti nel 2021 al Grande Fratello e sembrava essere nata una storia d’amore destinata a durare per, testimoniata anche dal fatto che, nel red carpet al Festival del Cinema di Venezia, le avesse fatto la proposta di matrimonio. Decisione ...