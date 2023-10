E’ ancora il fumetto più venduto in Italia | Tex compie 75 anni

... musica, cinema, teatro,e poesia non furono più gli stessi . In ambito medico, invece, il ...oggi, come il Giorno della Bicicletta. Quel viaggio in bicicletta del 19 Aprile è dunque il ...Il rap aleggia, ma il ritmo quasi ballabile è più che altro un cavallo di troia per farsi ... e il sogno delArrivato a 50 anni, al di là della pausa musicale , Caparezza sente di ...

Lelio Bonaccorso, il fumettista con uno sguardo sul mondo: "Il fumetto come strumento di impegno sociale" - Luce 8 Luce

Romics, la festa del fumetto di Roma: artisti, manga, supereroi e cosplayer RaiNews

Un viaggio alla scoperta di uno degli autori underground più incisivi degli ultimi anni, un'occasione per conoscere il lavoro editoriale e le opere di un artista fuori da ogni schema: venerdì 13 ottob ...La chiesina ospiterà l’appuntamento "Tutto è interno a tutto. AkaB" dedicato all'arte di Gabriele Di Benedetto, protagonista anche di una delle mostre ...