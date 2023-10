Dybala | esami sull’infortunio fatti in segreto e in ottica Inter-Roma

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023)ieri è uscito in Cagliari-1-4 per un infortunio, che si pensava potesse anche essere grave tanto da fargli saltare la sfida con l’. Glisvolti, peraltro in, scartano le ipotesi peggiori. LO STOP – Pauloieri ha riportato un altro infortunio. L’attaccante argentino è uscito al 40? della partita vinta 1-4 dallaa Cagliari per un problema fisico accusato pochi minuti prima. Si temeva un guaio di particolare entità, che potesse portare a uno stop lungo. Come fa però sapere Sport Mediaset, glidanella notte in grana Villa Stuart hanno evidenziato che non ci siano problemi grossi al ginocchio sinistro. Solo un leggero stiramento al ...