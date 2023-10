Dybala è meno grave del previsto | potrebbe rientrare contro l’Inter

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Durante la partita tra Roma e Cagliari, Pauloè uscito durante il primo tempo in lacrime per un infortunio al ginocchio. Anche Mourinho era preoccupato della condizione del suo giocatore, tanto da non essere ottimista in merito. Nonostante all’inizio si prevedesse un lungo stop per l’argentino, stamani è arrivato l’esito dell’infortunio e pare non sia nulla di; Gianluca Di Marzio riporta: “Paulonon dovrà operarsi. Nella notte è stato sottoposto a degli esami strumentali a Villa Stuart. La risonanza magnetica ha evidenziato solamente un lieve stiramento al legamento collaterale. Un esito, quindi, più positivo delle aspettative. Nessuna lesione ai menischi e al legamento crociato. Peril rientroavvenire già dopo la sosta. Per i tempi di recupero, è molto difficile ...