Due italiani tra i dispersi in Israele | Tajani | Non riusciamo a rintracciarli

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ci sono anche duetra le persone disperse in. A renderlo noto, al Tg1, è stato il ministro degli Esteri Antonio. Si tratta di due coniugi italo-israeliani con doppio passaporto che "non rispondono all'appello" e "non sono rintracciabili". A quanto si è appreso prima della...

I 38 pellegriniresidenti a Verona, bloccati a Gerusalemme in un albergo nella zona araba, potranno invece rientrare in Italia con un volo dalla Giordania. Il loro convoglio - ha spiegato un ...09 ott 23:11 Media: "Trovati al confine di Gaza i corpi di 1.500 terroristi palestinesi" Nei pressi del confine di Gaza, in territorio israeliano 'sarebbero stari ritrovati i corpi di circa 1.500 ...

Tajani: "Due italiani tra i dispersi in Israele, probabilmente presi in ostaggio" | Connazionali in fuga, le difficoltà per rientrare TGCOM

Due italiani tra i gli ostaggi di Hamas portati a Gaza: sono i coniugi Eviatar Kipnis e Lea Havron Corriere della Sera

Sabato mattina c'era l'inferno", conclude prima di lasciarsi andare a un abbraccio liberatorio coi genitori. Due italiani da 48 ore sono dispersi in Israele in seguito all'attacco di Hamas. "Si tratta ...“La Salute Mentale è un diritto umano universale” è questo il tema della Giornata Mondiale sulla Salute Mentale 2023 che ricorre (domani) 10 Ottobre, e che risuona come un monito vista anche la situaz ...