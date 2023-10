Due Italiani dispersi in Israele | preoccupazione per la loro sicurezza

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Cresce l’ansia per il destino di duecon doppio doppio passaporto, che risultanoinda 48 ore. Le autorità italiane sono in allarme e stanno cercando di fare chiarezza sulla situazione. “Non sono rintracciabili e non rispondono all’appello”, ha dichiarato al Tg1 il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, esprimendo lache possano essere detenuti nella striscia di Gaza. Il ministro ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione con le autorità israeliane per comprendere meglio la situazione. “Stiamo cercando di verificare, in contatto con le autorità israeliane, cosa sia successo”, ha aggiunto Tajani. La questione dei cittadini con doppia cittadinanza è particolarmente delicata, considerando che, come ha rivelato Tajani, “circa mille ragazzi ...