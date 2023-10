Due anni dalla scomparsa di Ciro Modugno | mercoledì memorial a Casal di Principe

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 9 ottobre 2023)di. “Giustizia per”. Sono queste le parole che mamma Nunzia Covelli ha scelto come titolo della locandina che annuncia ilda lei organizzato in occasione dei duedi suo figlio. Un titolo, un grido che11 ottobre, alle ore 18.30, suonerà forte e chiaro presso il Teatro della Legalità adiaveva solo 15, quando il 10 ottobre del 2021, alle ore 23, adi, in Corso Umberto I, perse la vita in sella al suo scooter; un evento tragico che nel cuore di Nunzia ha lasciato un vuoto incolmabile, ma anche tanta ...