Dostoevskij scrisse ”la bellezza salverà il mondo” | ma non parlava sicuramente del bias ”Pretty privilege”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ilè unche, letteralmente, indica il privilegio di essere belli all’interno di un ambiente sociale. Quest’ultimo è inteso come una dote per la quale le persone convenzionalmente ritenute più attraenti hanno maggiori possibilità di trarre benefici in diversi contesti della società. L’aspetto fisico piacente va, in questo caso, a essere accomunato ad altri tratti della persona che ovviamente non si conoscono, ma in seguito all’ estetica avvenente si sarà portati a ritenere che lo stesso soggetto sia gradevole anche in altri aspetti che lo riguardano.e successo sociale: unadominante Photo Credits: glamourmagazine.co.ukIl concetto di privilegio indica, prevalentemente, l’accesso a molti ambiti di successo o potere sociale non sulla base ...