Dopo una prevendita ben accolta | Shiba Memu riuscirà a raggiungere $0 | 1 nel 2023?

Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 9 ottobre 2023)utilizza una tecnologia AI avanzata per sfruttare la tendenza dei meme. La suaha superato i 3,68 milioni di dollari, con previsioni significative. Potrebbe superare 0,1 dollari nelgrazie al suo iniziale successo in(SHMU), un meme token basato sull’intelligenza artificiale, si trova in fase disolo da poche settimane. Tuttavia, c’è molta attesa attorno al suo token SHMU, grazie proprio alla suadi successo e al fatto che gli investitori ne abbiano acquistato un valore di oltre 3,68 milioni di dollari. Ciò indica una domanda elevata e un potenziale di crescita. Ciononostante, si teme che SHMU possa essere simile ai precedenti token meme che, in passato, ...