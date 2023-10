... Difendere Israele significa anche oggi difendere noi stessi Israele si sta preparando all'... Quando la riapri, la porta di casa,una cosa così Abbonati per continuare a leggere Sei già ...Le Borse europee aprono questa mattina con un avvio incerto, con gli investitori che temono una escalationl'di Hamas a Israele . I future dei principali listini sono al momento contrastanti mentre quelli di Wall Street sono in netto calo. Sul fronte valutario il dollaro si rafforza sull'euro ...

Borse oggi in diretta | Piazza Affari in rosso con le banche, corrono Leonardo, Eni e Saipem trainate dalla guerra in Israele. Petrolio e spread si infiammano Milano Finanza

Dopo l'attacco di Hamas, i mercati guardano una cosa: il petrolio (di F. Pagani) L'HuffPost

Al festival “psytrance” vicino a Re’im è stata una strage di giovani. La testimonianza di Arik Nani a Repubblica: “Dopo ...(Teleborsa) - Il prezzo dei contratti futures del gas TTF, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, scambia in rialzo del 6,2% a quota 40,6 euro/MWh alle 8:55, dopo essere sal ...