Donne e lavoro | il premio Nobel per l’Economia 2023 a Claudia Goldin

'Comprendere il ruolo dellenel mondo dele' importante per la societa'. Grazie alla ricerca innovativa di Claudia Goldin ora sappiamo molto di piu' sui fattori sottostanti e su quali ......questi ritardi Uno dei problemi è che i Tribunali dei Minori si sono trovati a svolgere un... Ad alcuneil figlio è stato tolto con l'inganno: spesso, in caso di partoriente minorenne, i ...

Video: Donne piu' istruite ma peggiora divario sul lavoro L'Arena

RECANATI - È stata una festa di matrimonio in grande stile per la recanatese Maura Nardi ed Emanuele Loati, di origini romene. Il fatidico sì è arrivato al termine di un ...Lavorano per mesi e le fabbriche non hanno i soldi sufficienti per pagarli. Sono stati estremamente influenti nel movimento tanto quanto lo sono stati nel 1979. Anche loro perseguono lo slogan “Donna, ...