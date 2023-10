Dodici progetti di rigenerazione urbana promossi da ‘Città in scena’ sul territorio lombardo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Brescia. Città in scena – Festival Diffuso dellafa tappa a Brescia con la presentazione didirecentemente conclusi o in corso in Lombardia. L’iniziativa si colloca all’interno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 e promuove una serie di idee realizzate grazie alla fruttuosa collaborazione tra attori pubblici e privati, uniti dall’obiettivo comune di riqualificare aree degradate o immobili abbandonati per migliorarne i contesti ambientali e rendere le città più vivibili. Quella di Brescia, nella cornice di Futura Expo, rappresenta la quarta tappa di un festival che si pone come obiettivo la valorizzazione della capacità progettuale delle città italiane, in particolare di quelle di media grandezza: ben nove le città ...