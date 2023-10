Divieto di Dimora per Uomo che Infanga Ex di 80 Anni | Sentenza del Giudice

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Chieti - Undi 51, M.D., è stato sottoposto a undinel Comune di Chieti, Abruzzo, dopo una serie di atti persecutori aggravati nei confronti della sua ex compagna di 80. L'aveva mostrato a sconosciuti foto e video intimi della donna, diffamandola pubblicamente attraverso l'uso di un megafono, esprimendo frasi offensive e volgari relative alla loro precedente relazione. Inoltre, aveva seguito la vittima fino in chiesa e al centro per anziani. L'ordinanza è stata emessa dalAndrea Di Berardino ed impone anche undi avvicinamento alla vittima e ai due figli di quest'ultima. Inizialmente, il sostituto procuratore Marika Ponziani aveva richiesto gli arresti domiciliari per l'. ...

L'ossessione per la sua ex era tale da non riuscire a controllarsi neanche di fronte a undi avvicinamento e a undiin città fatti scattare in sequenza dalla Procura di Prato di fronte alle denunce della donna, sua connazionale. L'uomo, un cinquantenne del Sud America, continuava a tartassarla con ...Per una terza persona, per cui in seguito di un arresto la settimana precedente era stato disposto ildiin Liguria, è stato richiesto un aggravamento della pena. Processati per ...

