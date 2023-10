Disastro del Vajont | Mattarella | “Tormento che ancora interroga le coscienze” – Video

(Di lunedì 9 ottobre 2023) (Adnkronos) – "La frana, la sparizione, nel nulla, di un ambiente, di un territorio, di tante persone. La cancellazione della vita. Sono tormenti che, tuttora -sessant’anni dopo- turbano eno le". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia per la commemorazione del 60/mo anniversario deldel. "Oggi ci troviamo in un Parco, quello delle Dolomiti Friulane che, nella bellezza di questi luoghi dedica, doverosamente, percorsi alla memoria. Siamo di fronte a due quadri: questo paesaggio, quello delle Prealpi Carniche. E la diga, creazione artificiale. Entrambi, oggi, silenti monumenti alle vittime, a quelle inumate nei cimiteri, a quelle sepolte per sempre nei greti dei corsi d’acqua, sulle pendici: donne, uomini, ...

Per onorare le vittimeVajont e per riceverne ammonimento per evitare nuove tragedie", ha ... da parte di persone attente, anche prima che avvenisse il. Assicurare una cornice di sicurezza ...Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per la commemorazione60/mo anniversarioVajont. "Oggi ci troviamo in un Parco, ...

60 anni fa ci fu il disastro del Vajont: la ricostruzione degli errori umani principali Geopop

Disastro del Vajont, 60 anni fa la tragedia con 1900 vittime TGCOM

(Adnkronos) – La sera del 9 ottobre 1963 alle ore 22.36, nel bacino idroelettrico artificiale del torrente Vajont, al confine tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, una gigantesca frana (oltre 270 ...in occasione della cerimonia per la commemorazione del 60/mo anniversario del disastro del Vajont. “Oggi ci troviamo in un Parco, quello delle Dolomiti Friulane che, nella bellezza di questi luoghi ...