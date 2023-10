Diritti tv | Lega Serie A chiede ai broadcaster di formulare offerte migliorative

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’assemblea dellaA, che si è svolta questa mattina in videoconferenza, ha avuto al centro dei temi trattati itv dal 2024 al 2029. Nel corso della riunione i club hanno proseguito gli approfondimenti sulla strategia e lo stato delle trattative per iaudiovisivi internazionali, a questo proposito è stata fornita una dettagliata sintesi dopo le cinque giornate di trattative private con i tre(Dazn, Mediaset e Sky). Nel corso della settimana appena iniziata, inoltre, verranno richieste leper i vari diversi scenari competitivi, quindi lefinali verranno presentate e discusse nella nuova assemblea fissata per lunedì 16 ottobre. SportFace.

E' stata fissata per lunedì 16 ottobre la nuova assemblea dellaSerie A, convocata in presenza presso la sede di via Rosellini a Milano, in seconda ...per quanto riguarda la questione dei...Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha incontrato il segretario generale della...hanno 'la capacità necessaria e il desiderio di difendere la loro nazione e recuperare i loro' ...

Diritti Tv: Lega Serie A, saranno richieste offerte migliorative per discussione Assemblea 16 ottobre La Gazzetta del Mezzogiorno

Diritti TV, canale di Lega in rampa di lancio: come funzionerà Today.it

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “È la prima volta che si chiede al Parlamento uno scostamento di bilancio (che per nostra legge costituzionale si può chiedere solo per gravi recessioni o calamità naturali) ...Roma, 9 ott. (Adnkronos) – L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta questa mattina in videoconferenza. Le Società hanno approvato, in ambito di ripartizione dei diritti audiovisivi, il calcolo della ...