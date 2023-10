Diritti tv | l’ad Dazn Azzi | “Abbiamo cambiato il rapporto con i tifosi Open Var è un successo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Il tema della scommessa in termini di investimento neitv c’è in tutti i business, ma nello sport in tv particolare c’è un po’ di più, perché poi i campionati cambiano. Noiun portafoglio diampio che quindi compensa il risultato e comunque l’Italia negli ultimi anni ha avuto vincitrici diverse in campionato, ad esempio rispetto alla Germania. In Italia poiilcon iad esempio lanciando la Fan Zone, la chat che ti permette di interagire in diretta all’interno della piattaforma”. Lo dice l’amministratore delegato diItalia, Stefano, intervenuto alla Wired Next Fest Milano 2023. Tra le ultime novità della piattaforma c’èVar, la trasmissione in ...