Diretta Nelle prossime 24-48 ore Israele annienta Hamas? Punto di non ritorno

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Prosegue per il terzo giorno di fila la guerra in, dopo l'attacco dicon l'operazione "Diluvio al-Aqsa". Le Forze di difesa israeliane stanno combattendo gli estremisti islamici in sei insediamenti del sud del Paese al confine con la Striscia di Gaza. Gli scontri sono in corso a Be'eri, Kfar Aza, Nirim e Alumim. Al momento il bilancio è drammatico: si parla di 436 morti palestinesi, tra cui 91 bambini e 61 donne, e 2.271 feriti. Numeri destinati a crescere. Qui per seguire la. Ore 8.20 - Prezzi del petrolio in aumento Petrolio, prezzi saliti di oltre il 4 per cento dopo l'offensiva dicontroOre 7.54 - Wsj: guerra pianificata dacon l'Iran Funzionari della sicurezza iraniani avrebbero contribuito a pianificare l'attacco a sorpresa di ...