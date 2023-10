DIRETTA | Dai concorsi scuola ai percorsi abilitanti docenti | le ultime notizie QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua VIDEO

Alle ore 13.00 del 9 ottobre il bilancio dei morti comunicatomedia è di 800 israeliani uccisi dall'attacco del gruppo terroristico palestinese. Fonti dell'esercito hanno spiegato che tra i ...... lezioni di scherma e tiro con l'arco, attività per bambine e bambini5 agli 11 anni, mentre in ...dal maestro Stefano Bergamini. Intorno a mezzogiorno, in piazza Lusvardi, si terranno gli ...

L'attacco di Hamas a Israele, la diretta da Gaza Repubblica TV

Spal-Pescara 1-2: la cronaca live della partita [DIRETTA] IlPescara

a cura di Giovanna Reanda 09:30 Diretta dalla Camera dei Deputati 13:00 (ove terminata la diretta della Camera) Notiziario antiproibizionista, a cura di Roberto Spagnoli 14:00 Diretta dalla Sala ...La partita Gubbio - Carrarese di Lunedì 9 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la settima giornata di Serie C 2023-2024, gir ...