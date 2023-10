Diesel Tecnica Sala Consilina | battuta d’arresto a Milazzo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPrima sconfitta stagionale per lache cade tra le mura degli Svincolati A.S.D sul risultato di 78-73. I ragazzi di coach Patrizio entrano in campo molto concentrati e infliggono subito un parziale di 7-0 ai padroni di casa; nonostante un inizio davvero promettente, i blue boys non riescono a indirizzare dallo loro i binari del match facendosi ben presto rimontare grazie ad una forte reazione della squadra siciliana. Se nel primo quarto di gara l’equilibrio fa da padrone, prima dell’intervallo è la compagine di casa a mettere la testa davanti chiudendo i primi 20’ minuti in vantaggio 46-32. Nella ripresa di gioco coach Patrizio riesce a ordinare le idee ai suoi e i blue boys trovano più facilmente la via del canestro. All’interno degli ultimi due quarti sono tanti ...