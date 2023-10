Troye Sivan - " Something to Give Each Other" Primo album di inediti in treper Troye Sivan, l'...to give each other" è stato anticipato dai singoli "Rush" e "Got me started" e contiene...Cinquemila ingressi nel 2022 e già seimila nel 2023 Dopo i mesi estivi di aperture sette giorni su sette e ancora tanti appuntamenti per festeggiare l'anniversario

Dieci anni di CasermArcheologica a Sansepolcro LA NAZIONE

Radio Belva, dieci anni fa l’atto unico più folle della storia della tv Tvblog

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 ottobre. I Carabinieri hanno individuato la giovane di cui i genitori avevano denunciato la scomparsa. La 19enne si era allontanata dalla propria ...con vendite aggregate di 1,27 miliardi euro e un consolidato di oltre 386,1 milioni (+30% rispetto al 2021). Il consolidato del primo semestre 2023 ha segnato un +10.9% anno su anno, con 180 milioni ...