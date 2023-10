Dichiarata la morte celebrale della 15enne investita sabato scorso

Leggi su thesocialpost

Morta la ragazza di 15 annipomeriggio a Manziana, vicino Roma. Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime e nel tardo pomeriggio ne è statalacerebrale. L'accusa è di omicidio stradale La quindicenne era stata travolta insieme ad un amico di 16 anni mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, su via Braccianense. A bordovettura che ha investito i due fidanzati, una Citroen C1, una ragazza di 22 anni, che si è fermata a prestare soccorso. Sottoposta all'alcol test è risultata negativa. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Manziana a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale. L'accusa che potrebbe derivarne dall'incidente, per la ragazza, è di omicidio stradale.