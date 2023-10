“Di nuovo qui” Uomini e Donne | bomba | il ritorno in studio ora è realtà Mancava da tempo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023), un grandein. Un altro, dopo quello di Barbara De Santi. Già a inizio stagione, infatti, la dama ha ripreso posto nel parterre femminile e iniziato a conoscere Alessio, il cavaliere che però è ancora diviso visto che frequenta anche altre due protagoniste. Tra i veterani di questa edizione 2023/2024 di UeD anche Gemma Galgani e Roberta Di Padua. La prima innon ha mai preso una pausa dal programma di Maria De Filippi e ogni anno si mette in gioco per cercare l’amore vero. Anche Roberta Di Padua non demorde e il pubblico di UeD è in attesa di sapere come è andata l’uscita con Ermes, ilcavaliere che si è presentato inproprio per lei. Ma ci sono anche diversi assenti. Per esempio Riccardo Guarnieri, colpito di ...