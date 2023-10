Di Lorenzo | «A Napoli siamo uniti Politano? Gesti da evitare»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Giovanni Di, difensore e capitano del, ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro la Fiorentina Giovanni Di, difensore e capitano del, ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni:– «Sicuramente dobbiamocerti tipi di atteggiamento, poi in questo momento sicuramente fanno più clamore perché non arrivano i risultati. Bisogna avere rispetto per l’allenatore e per chi entra, ma sono cose che sistemeremo nello spogliatoio tra noi».– «Se da fuori diamo la sensazione di non esseree che ci siano frizioni non è vero. Sicuramente è un momento delicato perché non stiamo facendo benissimo, stiamo andando sotto il nostro livello per i ...