Deschamps | «Thuram e Giroud profili simili Gerarchie Francia? Dipende»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023)è uno dei sedici giocatori dell’Inter convocati dalle rispettive nazionali per questa sosta di ottobre., commissario tecnico della, mette a confronto lui eper l’attacco dei Bleus. LE VARIABILI – Nella conferenza stampa di inizio del raduno della, il commissario tecnico Didierva sull’attacco: «La gerarchia di settembre, ottobre, novembre, marzo e giugno è in evoluzione. Non è che se uno ha segnato tre gol e uno altro che non ha segnato quello che ha fatto tre gol è il numero uno. È più una riflessione sul profilo di giocatore che miserve. Olivierha trentasette anni, il suo allenatore nel club lo ha gestito e non l’ha fatto giocare partite intere col Milan. La scelta è più sul profilo e sull’avversario, in base ...