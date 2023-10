Deschamps su Pogba | «Sono triste | ultimamente gli sono cadute sulla testa un sacco di cose»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Didier, commissario tecnico della Francia, ha parlato in conferenza stampa anche della positività al testosterone di PaulDidier, commissario tecnico della Francia, ha parlato in conferenza stampa anche della positività al testosterone di Paul. PAROLE – «Allegri è particolarmenteper Paul, come loanch’io,gliundi. Si trova in una situazione complicata. Si difenderà. Dovrà difendersi, questo fa parte di una lunga procedura. Non so cosa gli riserverà il domani, ma èper lui quello che gli sta succedendo. Non so ...